Рязанец украл датчик дистанции, чтобы он был в запасе на случай кражи

Полицейские раскрыли кражу оборудования с автомобиля, припаркованного на улице Шереметьевской в Рязани. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В отдел МВД России по Октябрьскому району Рязани обратился 34-летний рязанец и сообщил, что с припаркованной на окраине города иномарки пропало навесное оборудование — датчик дистанции. Оперативники уголовного розыска опросили жителей домов, расположенных в окрестностях парковки, и нашли людей, которые видели как мужчина забирал что-то с бампера автомобиля.

Продолжение после рекламы

По описанию внешности оперативники установили, что к иномарке потерпевшего подходил 23-летний рязанец. Полицейские разыскали этого мужчину и выяснили, что он причастен к краже. У него дома изъяли похищенный датчик. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, 23-летний рязанец владеет автомобилем той же модели как у заявителя. Спереди на иномарке установлен датчик дистанции. Однажды вечером после застолья, где употребляли спиртное, 23-летний мужчина попросил приятеля отвезти его домой. Проезжая по улице Шереметьевской, рязанец увидел автомобиль, похожий на его машину. Нетрезвый мужчина подумал, что хорошо бы иметь в запасе датчик дистанции, а то он может сломаться или его могут украсть. Поэтому пассажир попросил водителя остановиться и вышел на улицу. Там злоумышленник демонтировал чужой датчик и забрал оборудование с собой. Полицейские изъяли украденный прибор.

Следователь полиции возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 2 лет лишения свободы.