В Рязани увековечат память двух героев СВО

На очередном заседании Рязанской городской Думы депутаты утвердили установку двух памятных досок.

На здании школы №22 появится доска в честь гвардии младшего лейтенанта морской пехоты Василия Морозова, который героически погиб, выполняя задачи в ходе специальной военной операции. Фасад школы №62 украсит доска рядовому Анатолию Андреянову. Воин также пал при исполнении долга в зоне СВО. Указом Президента России он посмертно награждён орденом Мужества.

Кроме того, парламентарии приняли решения о направлении ходатайств о присвоении звания «Мать-героиня» Екатерине Сергеевне Ворониной; о вручении медали ордена «Родительская слава» многодетным семьям: Игорю Александровичу и Елене Сергеевне Нога, а также Ришату Мухтаровичу и Ферузе Зарифовне Фархутдиновым; о награждении депутата гордумы Александра Ивановича Лемдянова почётным знаком «За заслуги перед Рязанской областью».