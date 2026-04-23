В Рязани увековечат память двух героев СВО

На очередном заседании Рязанской городской Думы депутаты утвердили установку двух памятных досок.

На здании школы №22 появится доска в честь гвардии младшего лейтенанта морской пехоты Василия Морозова, который героически погиб, выполняя задачи в ходе специальной военной операции. Фасад школы №62 украсит доска рядовому Анатолию Андреянову. Воин также пал при исполнении долга в зоне СВО. Указом Президента России он посмертно награждён орденом Мужества.

Кроме того, парламентарии приняли решения о направлении ходатайств о присвоении звания «Мать-героиня» Екатерине Сергеевне Ворониной; о вручении медали ордена «Родительская слава» многодетным семьям: Игорю Александровичу и Елене Сергеевне Нога, а также Ришату Мухтаровичу и Ферузе Зарифовне Фархутдиновым; о награждении депутата гордумы Александра Ивановича Лемдянова почётным знаком «За заслуги перед Рязанской областью».

Метеоролог рассказал, когда в Рязань вернётся весна

В Рязани выпало 25 см снега — апрель побил норму осадков в полтора раза. Синоптики уже знают, когда придёт тепло и почему бояться нечего.
Новую порцию снега и заморозки принесет циклон в Рязанскую область 23 и 24 апреля

В четверг, 24 апреля, похолодание продолжится. Ночью и утром температура воздуха понизится до 0°C, а местами опустится и ниже нуля.
Рязанский Водоканал опубликовал график отключения воды на 22 апреля

22 апреля в Рязани пройдут плановые отключения холодного водоснабжения (ХВС) в связи с ремонтными работами. Адреса назвали представители "Водоканала".
Шансы найти семью Усольцевых ещё есть, готовится масштабная поисковая операция

Поиски семьи Усольцевых возобновили в Красноярском крае спустя несколько месяцев паузы. Спасатели уже выехали в район, но снег пока мешает работать. Родные и волонтеры не оставляют надежду найти пропавших.
«КП»: виновница ДТП с двумя погибшими в Москве скрутила номера

Москвичка, устроившая массовую смертельную аварию в центре Москвы, незадолго...

Бюджет Рязани вырос на 5,3 млрд рублей благодаря новым школам, дорогам и социальным объектам

Депутаты Рязанской городской Думы приняли поправки в бюджет областного центра на 2026 год.
Депутаты Рязанской гордумы взяли на контроль обращения о ремонте дорог, кровли и соцподдержке

Жители дома №45 по улице Горького обратились к депутату Рязанской городской Думы по округу №19 Александру Сидорову с просьбой отремонтировать дорогу.
Павел Малков поручил усилить безопасность в майские праздники

Губернатор Павел Малков заявил, что в период майских праздников требуется принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности жителей.
В Рязанской области стартовал ремонт трассы Ряжск – Касимов – Нижний Новгород

В текущем году подрядчик обновит два отрезка общей длиной 15,7 километра.
20 апреля в Рязани отключат цифровое телевидение и радио

Филиал РТРС «Рязанский ОРТПЦ» сообщает о проведении плановых профилактических работ, которые потребуют временного отключения оборудования.
Как изменится работа городского транспорта на Красную горку

В связи с празднованием православной Красной горки 19 апреля администрация города скорректировала работу общественного транспорта для удобства жителей, направляющихся на городские кладбища.
Делегация Рязанской области принимает участие в Балтийском культурном форуме 2026

В составе рязанской делегации: министр культуры Екатерина Шуранова, её заместитель Надежда Майорова, директор Рязанской филармонии Елена Шаповская.
В Рязанской области стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Семья года»

В Рязанской области начался прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Семья года».

