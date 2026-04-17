20 апреля в Рязани отключат цифровое телевидение и радио

Филиал РТРС «Рязанский ОРТПЦ» сообщил о проведении плановых профилактических работ, которые потребуют временного отключения оборудования.

20 апреля на РТПС «Рязань» с 01:00 до 17:00 будет отключено передающее оборудование 1-го и 2-го мультиплексов, а радиопередающее оборудование не будет работать с 08:00 до 17:00.

Продолжение после рекламы

На станции РТПС «Мосолово» плановая профилактика также состоится 20 апреля, но в иное время — с 01:00 до 10:00 (график работ остаётся без изменений).

Перерыв в вещании затронет следующие районы, попадающие в зону приёма с РТПС «Рязань»: Захаровский, Пронский, Рыбновский, Рязанский, Спасский, Старожиловский.

В зоне приёма с РТПС «Мосолово» отключения мультиплексов коснутся районов: Спасский, Чучковский, Шиловский, Старожиловский, Путятинский, Сараевский, Сапожковский, Ухоловский, Кораблинский.

Во время профилактики телевизионные сигналы будут без перерыва подаваться по штатной схеме в сети кабельных операторов. Все остальные объекты филиала, отвечающие за трансляцию теле- и радиопрограмм, работают в обычном режиме — без изменений.