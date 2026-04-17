20 апреля в Рязани отключат цифровое телевидение и радио

Филиал РТРС «Рязанский ОРТПЦ» сообщил о проведении плановых профилактических работ, которые потребуют временного отключения оборудования.

20 апреля на РТПС «Рязань» с 01:00 до 17:00 будет отключено передающее оборудование 1-го и 2-го мультиплексов, а радиопередающее оборудование не будет работать с 08:00 до 17:00.

На станции РТПС «Мосолово» плановая профилактика также состоится 20 апреля, но в иное время — с 01:00 до 10:00 (график работ остаётся без изменений).

Перерыв в вещании затронет следующие районы, попадающие в зону приёма с РТПС «Рязань»: Захаровский, Пронский, Рыбновский, Рязанский, Спасский, Старожиловский.

В зоне приёма с РТПС «Мосолово» отключения мультиплексов коснутся районов: Спасский, Чучковский, Шиловский, Старожиловский, Путятинский, Сараевский, Сапожковский, Ухоловский, Кораблинский.

Во время профилактики телевизионные сигналы будут без перерыва подаваться по штатной схеме в сети кабельных операторов. Все остальные объекты филиала, отвечающие за трансляцию теле- и радиопрограмм, работают в обычном режиме — без изменений.

Новости России

«Наши подлецы»: генерал рассказал, откуда летели дроны ВСУ на Стерлитамак

Украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать башкирский Стерлитамак, могли запутстить предатели...
Новости России

Двое детей погибли во время атаки БПЛА на Туапсе, есть раненые, повреждены дома

Ночная атака беспилотников на Краснодарский край унесла жизни двух детей — пяти и четырнадцати лет. Удары пришлись по жилым домам Туапсе и посёлку Лоо под Сочи. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о произошедшем лично.
Новости России

Криминалист назвал главную загадку исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, который пропал в городе Юрга...
Новости России

Детектив объяснил, почему не верит рассказу жены о Герое России Асылханове

Жена Героя России Алексея Асылханова, который пропал в городе...
Политика

Эксперты рассказали, как Россия может ударить по производителям оружия для Украины без ракет

Минобороны РФ назвало поимённо страны, причастные к производству дронов для Украины. Выяснилось, что штабы ключевых компаний сидят в Британии и Германии, а комплектующие везут из Италии и Турции. Никакой украинской независимости — только европейская кооперация.

Все события Рязани и области

В Рязанской области стартовал ремонт трассы Ряжск – Касимов – Нижний Новгород

В текущем году подрядчик обновит два отрезка общей длиной 15,7 километра.
Все события Рязани и области

Как изменится работа городского транспорта на Красную горку

В связи с празднованием православной Красной горки 19 апреля администрация города скорректировала работу общественного транспорта для удобства жителей, направляющихся на городские кладбища.
Культура и события

Делегация Рязанской области принимает участие в Балтийском культурном форуме 2026

В составе рязанской делегации: министр культуры Екатерина Шуранова, её заместитель Надежда Майорова, директор Рязанской филармонии Елена Шаповская.
Общество

В Рязанской области стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Семья года»

В Рязанской области начался прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Семья года».
Все события Рязани и области

Рязанские парламентарии и финансисты обсудили бюджетный процесс с коллегами из 14 городов России

Мероприятие прошло в режиме ВКС в рамках подписанных ранее соглашений о сотрудничестве между представительными органами муниципальных образований.
Общество

Депутат Андрей Макаров возглавил рейтинг полезности парламентариев

Андрей Макаров, председатель думского комитета по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области и член фракции «Единая Россия», занял первую строчку в рейтинге «Коэффициент полезности депутатов».
Все события Рязани и области

Павел Малков обсудил с главным судебным приставом РФ исполнение соцобязательств и поддержку участников СВО

14 апреля в Рязанской области состоялась рабочая встреча губернатора Павла Малкова с директором Федеральной службы судебных приставов – главным судебным приставом РФ Дмитрием Аристовым, прибывшим в регион с рабочей поездкой.
Все события Рязани и области

В Рязани пройдут четыре общегородских субботника

Несмотря на пасмурную погоду, уборка Рязани идёт строго по графику, сообщил глава администрации города Борис Ясинский.

