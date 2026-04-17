Изображение сгенерировано нейросетью
Политика

Военкор Коц предложил прекратить стесняться и «подорвать килотонн 150»

Алексей Самохин
Военкор Александр Коц предложил прекратить стесняться и бахнуть ядерным зарядом, что успокоить власти Европы. Пост он опубликовал в своём канале. 

Военный руководитель одной из стран НАТО открыто связал продолжение боевых действий на Украине с подготовкой Европы к возможному прямому военному конфликту с Россией без поддержки США. Заявление начальника бельгийского Генерального штаба генерала Фредерика Вансины прозвучало в интервью бельгийской газете Soir и быстро распространилось в СМИ, пишет Коц. 

Продолжение после рекламы

По словам генерала, Евросоюз намерен использовать оставшееся время, чтобы нарастить военные возможности. «У нас еще есть несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время. 2030 год станет сложным периодом для Европы. К этому моменту война на Украине, будем надеяться, закончится. К этому времени ЕС должен иметь возможность сказать руководству РФ, что даже без защиты американцев ему не выиграть войну против Европы», — заявил Вансина.

Таким образом, бельгийский генерал прямо указал, что текущий конфликт рассматривается в Брюсселе и европейских столицах как передышка для перевооружения и реорганизации сил. По его оценке, к концу текущего десятилетия Европа должна достичь уровня, при котором сможет самостоятельно противостоять России в гипотетическом сценарии прямого столкновения.

Заявление отражает растущие в европейских военных кругах дискуссии о «стратегической автономии» ЕС в оборонной сфере. Ранее представители разных стран НАТО неоднократно упоминали конец 2020-х — начало 2030-х как период, когда Европа должна быть готова к возможным крупным вызовам на восточном направлении.

Военкор Александр Коц, комментируя подобные настроения на Западе, предложил России отказаться от сдержанности в ответ на такие откровенные сигналы. Он отметил, что на Западе часто обвиняют Москву в агрессивных планах именно в те моменты, когда сами наращивают производство вооружений, увеличивают численность армий и совершенствуют логистику. Коц напомнил о ядерном статусе России и высказался за демонстративные шаги, такие как выход из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и проведение испытания мощностью около 150 килотонн на Новой Земле, подчеркнув, что «международное право уже давно уступило праву сильного».

«Было бы неплохо напомнить европейским поджигателям войны, что мы, все-таки, ядерная держава. Например демонстративно выйти из Договора о запрещении испытаний ядерного оружия и подорвать килотонн 150 на Новой Земле. Чего стесняться? Международное право уже давно уступило праву сильного», — пишет Коц. 

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье