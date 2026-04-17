Группа Feelin’s и Николай Массальский презентуют в Рязанском МКЦ альбом, который ждал своего выхода 20 лет

Известный в Рязани джаз-бэнд «Feelin’s» совместно с вокалистом Николаем Массальским представит новый альбом на концерте в МКЦ 22 апреля. Несмотря на то, что альбом увидел свет только сейчас, песни для него были написаны ещё 20 лет назад. Новинка с ностальгическим флёром порадует всех любителей смешанных жанров, но в первую очередь, конечно же, фанатов хорошего джаза и шансона.
Расцвет творческого симбиоза группы Геннадия Филина и Николая Массальского пришёлся на 2005-2006 годы — результатом сотрудничества помимо ярких концертов, которые многие рязанцы до сих пор вспоминают с теплом, стало огромное количество песен, две из которых — «Feelin’s» и «Reflections» — долгое время звучали на «Радио Jazz». Остальной материал оставался неизданным все эти годы, чтобы теперь выйти под эгидой студии «Butman Music», Москва.
Альбом, в котором сходятся шансон и джаз, городской романс и фанковая свобода, уже доступен на всех цифровых платформах. Что же касается «живого звука», 20 лет спустя музыканты снова встретятся на одной сцене. Виртуозное исполнение Николая Массальского, мастера музыкальных экспериментов и импровизации, вновь будет резонировать с энергией «Feelin’s».
22 апреля в стенах Муниципального культурного центра прозвучат не только композиции из нового альбома, но и хиты ВИА 70-х, The Beatles и озорной джаз-фанк. Событие обещает быть грандиозным и запоминающимся! У лидера группы, Геннадия Филина, ожидания такие:
