Культура и события

Группа Feelin's и Николай Массальский презентуют в Рязанском МКЦ альбом, который ждал своего выхода 20 лет

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Известный в Рязани джаз-бэнд «Feelin’s» совместно с вокалистом Николаем Массальским представит новый альбом на концерте в МКЦ 22 апреля. Несмотря на то, что альбом увидел свет только сейчас, песни для него были написаны ещё 20 лет назад. Новинка с ностальгическим флёром порадует всех любителей смешанных жанров, но в первую очередь, конечно же, фанатов хорошего джаза и шансона.

Расцвет творческого симбиоза группы Геннадия Филина и Николая Массальского пришёлся на 2005-2006 годы — результатом сотрудничества помимо ярких концертов, которые многие рязанцы до сих пор вспоминают с теплом, стало огромное количество песен, две из которых — «Feelin’s» и «Reflections» — долгое время звучали на «Радио Jazz». Остальной материал оставался неизданным все эти годы, чтобы теперь выйти под эгидой студии «Butman Music», Москва.

Продолжение после рекламы

Альбом, в котором сходятся шансон и джаз, городской романс и фанковая свобода, уже доступен на всех цифровых платформах. Что же касается «живого звука», 20 лет спустя музыканты снова встретятся на одной сцене. Виртуозное исполнение Николая Массальского, мастера музыкальных экспериментов и импровизации, вновь будет резонировать с энергией «Feelin’s».

«Это просто сумасшедшие профессионалы! Трудолюбивые и талантливые, играть с ними — одно удовольствие», — поделился Николай Массальский.

22 апреля в стенах Муниципального культурного центра прозвучат не только композиции из нового альбома, но и хиты ВИА 70-х, The Beatles и озорной джаз-фанк. Событие обещает быть грандиозным и запоминающимся! У лидера группы, Геннадия Филина, ожидания такие:

«Мы с Николаем познакомились, подружились и долгие годы потом вместе творили, выступали, записывали песни, которые я сочинял. В основном были англоязычные, фанк-джазовые песни. А Коля своих насочинял. Всё это мы записали очень хорошо, фирменно записали. Но почему-то не издали — так обстоятельства сложились. И вот сейчас, спустя 20 лет, мы это обязательно должны доделать. А что из этого получится — посмотрим».

Билеты можно приобрести в кассе МКЦ или онлайн.

Возрастное ограничение: 6+

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье