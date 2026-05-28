30 мая рязанцев приглашают на старт нового сезона рыбатлона

В субботу, 30 мая, в Рязани дадут старт новому, уже 16-му сезону необычных соревнований — поплавочного рыбатлона. Приглашают всех желающих, начало в 13:00.

Первый этап пройдёт на Борковском затоне у Оки, рядом со строящимся ЖК «Окская стрелка» в посёлке Борки. Участие, как всегда, бесплатное. Стать рыбатлонистом может каждый независимо от возраста, пола и уровня подготовки — ни рыболовные, ни беговые навыки не важны.

Главные правила: после масс-старта с удочкой в руках нужно за 2 часа поймать две любые рыбы и пробежать 3 круга по 1 км.

Что ещё важно:

· Для девушек и детей до 12 лет — отдельная церемония награждения с отличными призами.

· Три вида наживки выдают организаторы.

· Среди призов первого этапа: эхолот, умная колонка, смарт-часы, дрель-шуруповёрт, солнечная панель, автокомпрессор, сертификаты в пиццерию, на прикормку и в рыболовный магазин.

Расписание этапа (Рязань, 30 мая):

· 13:00 — регистрация и выдача стартовых номеров

· 14:00 — старт

· 16:00 — окончание ловли

· 16:05 — штрафной круг

· 16:30 — награждение

Регистрация на сайте. Все подробности в группе ВК.

Соревнования проводятся при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области.

Возрастное ограничение 0+