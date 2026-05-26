Исполнители теракта в Старобельске казнены, координаторов атаки ищут

Боевики ВСУ, запустившие беспилотники по Старобельскому профессиональному колледжу, уничтожены. Об этом в интервью aif.ru рассказал координатор николаевского подполья и автор Telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев.

По его словам, удары по точкам запуска дальних БПЛА в радиусе 300 километров были нанесены оперативно. Непосредственные исполнители своё получили. Теперь задача сложнее: найти тех, кто стоял выше и отдал приказ.

Лебедев объяснил, как устроена система управления дронами. Одни операторы ведут машину по спутнику уже в воздухе. Другие просто вбивают координаты заранее, и дальше беспилотник летит сам. Именно те, кто закладывает точку назначения, знают, куда должен прийти удар. Эти люди и есть настоящая цель розыска.

Подпольщик добавил: негласная работа по таким делам ведётся давно. Если среди тех, кто окажется под ударом возмездия, будут причастные к трагедии, об этом станет известно.

Лебедев обратил внимание на информацию, которую передавали несколько источников: за атаками на Старобельск может стоять отдельное подразделение, связанное с Мадьяром. По его словам, удар нёс в себе не военный, а скорее символический смысл. «Это был ритуал с невинными жертвами», — сказал он прямо.

В ночь на 22 мая четыре беспилотника самолётного типа атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Погиб 21 человек, большинство из них девушки. Ещё 44 получили ранения и травмы различной степени тяжести.