В Рязани из поврежденного БПЛА дома спасли собаку, у которой погибли хозяева

Спустя десять дней после атаки беспилотника на жилой дом в Рязани спасатели извлекли из повреждённого здания собаку по кличке Аля. Животное всё это время оставалось без еды и воды.

25 мая в АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева обратились родственники погибших хозяев собаки. По их словам, из повреждённого здания по-прежнему доносился лай. Люди просили найти животное и вывести его живым.

Спасательная операция растянулась на несколько часов. Прямого доступа к собаке не было, поэтому спасателям пришлось задействовать альпинистское снаряжение и проникать в помещение через балкон.

В итоге Алю удалось достать и передать родственникам хозяевам. Сразу после спасения собаку отвезли в ветеринарную клинику, где она сейчас находится под наблюдением специалистов.