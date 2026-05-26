Вечером 25 мая в 17:00 в Рязани произошло массовое отключение электроэнергии. Причиной стало повреждение кабельной линии напряжением 6кВ. Без света остались жители сразу 16 улиц и проездов.

В зону отключения попали улицы Семашко, Гагарина, Железнодорожная 1-я и 2-я, Ленинского Комсомола, Пушкина, Стройкова, Дзержинского, Татарская, Братиславская, 1-я Линия, Гагарина 1-й проезд, Осенний 1-й переулок, Островского, Островского проезд и Полетаева.

Энергетики устраняли неисправность всю ночь. Полностью восстановить электроснабжение удалось лишь в 03:50 — спустя почти 11 часов после начала аварии. Об этом сообщает РГРЭС.