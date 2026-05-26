Еврокомиссия вплотную подошла к финалу антимонопольного дела против Google. По данным германской Handelsblatt, ссылающейся на источники внутри ЕК, компанию ждёт штраф на сотни миллионов евро. Это будет крупнейшая санкция, когда-либо наложенная в рамках закона о цифровых рынках (DMA), пишет «Интерфакс».

Объявить решение планируют до начала летних каникул.

Официальное расследование стартовало в марте 2025 года. Регуляторы взялись за алгоритмы поискового ранжирования: Google обвинили в том, что в выдаче она последовательно продвигает собственные сервисы в ущерб конкурентам. Именно это, по мнению ЕК, противоречит требованиям DMA — закона, принятого для борьбы с монополизмом на цифровых рынках.

В компании дали понять, что готовы к диалогу с Еврокомиссией. Однако параллельно не удержались от резкой критики. Представитель Google заявил, что изменения, внесённые в поисковик ради соответствия нормам DMA, обернулись «самым значительным ухудшением качества продукта за всю историю». По его словам, европейцы вынуждены пользоваться «второсортным сервисом» из-за корыстных интересов тех, кто подал жалобы на компанию.

Иными словами, Google настаивает: именно европейские правила портят продукт, а не наоборот.