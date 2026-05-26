В районе поисков семьи Усольцевых выпал снег 

Поиски семьи Усольцевых продолжают, их усложняет выпавший в районе снег. Об этом сообщает утром 26 мая по московскому времени КГКУ «Спасатель».

Вчера спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов обследовали 10 квадратных километров горно-таёжной местности в Манско-Уярском округе.

Поисковики прочесывали территорию на квадроциклах, а также проводили пешее обследование. Пропавшие не найдены.

Ранее блогер Александр Андрюшенков, который лично выезжал на поиски семьи Усольцевых в Красноярский край, высказал радикальную версию произошедшего. Он заявил: искать туристов в сибирской тайге бессмысленно. По его мнению, Усольцевы живы и, вероятно, сейчас находятся в Новосибирске или Екатеринбурге.