В Волгограде произошел скандал на похоронах участника СВО

Утром в субботу на Верхнезареченском кладбище в Волгограде похоронили участника СВО Кирилла Слащева, которого не смогла опознать мать, пишет V1.RU.

По данным издания, 36-летний мужчина ушел на фронт в октябре 2024 года после оглашения приговора за избиение. Спустя месяц он пропал без вести. В начале этого мая его матери сообщили, что боец погиб.

Женщина сомневается, что в гробу находится ее сын. Она не узнала его по фото в морге в Ростове-на-Дону, а результаты сравнительного анализа ДНК ей не предоставили. Как утверждается, на похоронах настоял ее бывший муж, отец погибшего.

«Я сейчас хороню не своего сына, а неопознанное тело», — заявила Ирина Слащева.

При этом сам отец бойца рассказал, что был готов ждать результаты экспертизы.

Когда гроб опускали в яму, начался скандал из-за фуражки военного, которую Ирина пыталась выхватить из рук экс-супруга. В перепалке приняли участие несколько женщин и мужчин, которых мать бойца не узнала.

Конфликт удалось погасить церемониймейстеру и похоронной бригаде.