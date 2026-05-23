Мошенники обманули жителя Клепиковского округа, пообещав ему 500 000 рублей компенсации за лекарства

К прокурору Рязанской области Дмитрию Коданёву обратился житель Клепиковского округа, ставший жертвой телефонных мошенников.

Всё началось с безобидной покупки лекарства через интернет. После этого мужчине стали поступать звонки от неизвестных, которые представлялись работниками суда. Мошенники убедили его, что приобретённый препарат — контрафактный, и поэтому он якобы имеет право на денежную компенсацию в размере 500 000 рублей.

Для «оформления» этой выплаты злоумышленники убедили мужчину перевести им около 10 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Заявитель официально признан потерпевшим.

Прокурор Клепиковского района, действуя в интересах мужчины, уже обратился в суд. В исковом заявлении содержится требование взыскать со злоумышленников сумму неосновательного обогащения.