Рязанский Водоканал предупредил горожан о плановом отключении холодного водоснабжения. 26 мая с 09:00 до 17:00 без воды останутся десятки домов в микрорайоне Дядьково.

В списке оказались дома сразу двух крупных жилых комплексов. ЖК «Вива»: Грачи, 56, 56 корп. 1, 58, 58А, 58 корп. 1, 60, 62, 62 корп. 1, 64, 64 корп. 1, 66. ЖК «Радужный»: Грачи, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89–89 корп. 6, 91 корп. 1–91 корп. 9, 93 корп. 1–93 корп. 13.

Кроме того, без воды останутся дома по адресам: Малиновая, 1–6, а также жители Лесного переулка, Радужного переулка, Дядьковского переулка, Вишнёвого переулка, квартала Новый Пассад, улицы Вишнёвой, 1-го Вишнёвого проезда, 2-го Вишнёвого проезда и улицы Прудной.

Подача холодной воды возобновится в 17:00. Восемь часов — достаточный срок, чтобы подготовиться заранее: запасите воду для питья и бытовых нужд до начала работ.