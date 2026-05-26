Происшествия

Павел Малков рассказал о судьбе двух подъездов поврежденного ВСУ дома в Рязани 

Алексей Самохин
Два подъезда дома №42 на улице Новосёлов в Рязани разберут после атаки беспилотников ВСУ 15 мая. Об этом ТАСС сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

По словам главы региона, строительная экспертиза уже завершена. Специалисты пришли к выводу, что повреждения получили несущие конструкции. 

«Два подъезда этого дома подлежат полному разбору — это около 70 квартир и нежилые помещения», — пояснил Малков.

Еще один многоквартирный дом, поврежденный во время атаки, восстановят в ближайшие дни. Там осыпался фасад пяти этажей. Как уточнил губернатор, работы уже идут, завершить их планируют максимум через две недели.

Напомним, в ночь на 15 мая в Рязани обломки беспилотников упали на жилые дома и территорию промышленного предприятия. По данным областных властей, погибли пять человек, еще 12 получили ранения, среди пострадавших есть дети.

