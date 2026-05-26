Двое пострадавших во время атаки БПЛА на Рязань остаются в больнице

Алексей Самохин
После атаки беспилотников на Рязань в больнице остаются два человека. Их жизни ничего не угрожает, сообщил ТАСС губернатор Рязанской области Павел Малков.

По словам главы региона, оба пострадавших — взрослые. В ближайшие дни их планируют выписать для дальнейшей реабилитации дома.

Напомним, атака ВСУ на Рязань произошла 15 мая. Тогда серьёзные повреждения получили два многоквартирных дома, обломки беспилотника упали на территорию одного из промышленных предприятий. В результате погибли пять человек, еще 12 получили травмы, среди них были дети.

