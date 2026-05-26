На пожаре в Рязани спасли женщину и эвакуировали мужчину

Пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали 6 пожаров: 2 загорания сухой травы и 4 техногенных. Об этом говорится в свежей сводке регионального ГУ МЧС России.

24 мая в 20:22 поступило сообщение о пожаре в жилом двухэтажном доме в городе Рязани. В тушении участвовали 18 человек, 5 единиц техники.

На пожаре спасена женщина 1954 года рождения, эвакуирован мужчина 1956 года рождения. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.

25 мая в 08:55 поступило сообщение о пожаре в жилом одноэтажном доме в селе Дегтяное Ряжского муниципального округа. В тушении участвовали 5 человек, 2 единицы техники. Площадь пожара также 72 квадратных метра.

25 мая в 10:46 поступило сообщение о пожаре в жилом одноэтажном доме в посёлке Побединка Скопинского муниципального округа. В тушении участвовали 10 человек, 4 единицы техники. Площадь пожара 50 метров квадратных.

25 мая в 18:07 поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городе Сасово. В тушении участвовали 28 человек, 7 единиц техники.