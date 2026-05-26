В Екатеринбурге женщина не могла обнаружить рак из-за любви к педикюру

Жительнице Екатеринбурга во время профосмотра диагностировали редкий случай подногтевой меланомы, которую она не замечала из-за частого посещения салонов красоты, пишет E1.RU .

Обнаружить эту разновидность рака кожи ранее 52-летней женщине мешала любовь к педикюру — она регулярно ходила на процедуру, где ногти покрывали стойким и непрозрачным лаком.

«Из-за этого потемнение участка ногтевой пластины — симптом патологического процесса — было замечено не сразу, но в этот раз удача была на стороне красивых ног — к счастью, врачам удалось помочь пациентке», — заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

Каждый год в Свердловской области регистрируют сотни новых случаев меланомы и около четырех тысяч случаев немеланомного рака кожи. При этом подногтевая меланома встречается значительно реже. Выявить эти заболевания можно во время медосмотров и диспансеризации.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты советуют с особой осторожностью относиться к использованию ультрафиолетовых ламп для сушки гель-лака. Такие устройства могут вызывать гибель клеток, мутации, цитотоксическое воздействие и окислительный стресс.