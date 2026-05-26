На семи улицах Рязани отключили электричество

Утром 26 мая в Рязани произошло технологическое нарушение в электросети. В 10:40 электроснабжение пропало сразу на нескольких улицах города. Об этом сообщает РГРЭС.

Без света оказались потребители на Васильевском проезде, улицах Новоселов, Песоченской, Верхней, Тимуровцев, Зубковой и Советской Армии.

Ремонтная бригада выехала на место. Сейчас специалисты локализуют повреждённый участок сети. После этого начнётся восстановление подачи электричества.

Информация о точном времени включения пока не уточняется.