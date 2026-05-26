Фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

Дмитрий Журавлёв сыграет сына Гарика Харламова в третьем сезоне «Гусара» на ТНТ 

Алексей Самохин
Телеканал ТНТ и Norm Production приступили к съемкам третьего сезона комедийно-приключенческого сериала «Гусар» (16+)  — продолжения суперхита о Григории Рыльском, настоящем гусаре из XIX века, который даже в чужом времени остается верен себе: сражается, влюбляется, спорит с современностью и снова оказывается там, где без него точно не справятся. В новом сезоне запланировано 16 серий. 

К своим ролям в продолжении вернутся Гарик Харламов, Зоя Бербер, Павел Рассомахин, Катерина Ковальчук, Гоша Куценко, Сергей Белов и Екатерина Радченко. К касту присоединятся Дмитрий Журавлёв, который сыграет Николая Григорьевича Рыльского, сына Григория и Насти, а также Денис Дорохов в роли Карла Рэтфорда. Режиссёром-постановщиком нового сезона выступит Михаил Шулаев, работавший над сериалами «Зона комфорта», «Семья» и «Универ. Молодые».

Действие нового сезона развернется спустя двадцать лет после событий второй части. У Насти Рыльской (Зоя Бербер) и Григория Савельевича Рыльского (Гарик Харламов) вырос сын Николай (Дмитрий Журавлев). Родители много лет скрывали от него правду о машине времени, будущем и собственном героическом прошлом: по договоренности с Митей Журавлёвым (Павел Рассомахин) они пытались уберечь сына от опасностей и дать ему мирную профессию. Но Николай оказался настоящим сыном своего отца: там, где требовались спокойствие и усидчивость, у него ничего не выходило, зато охота, кулачные забавы и риск давались куда лучше.

Под видом учебы Рыльский младший отправляется в Петербург, где наперекор воле родителей поступает в гусарский полк. Через два года он возвращается домой уже бравым гусаром, чем приводит Григория Савельевича в ярость. Настя пытается убедить мужа, что сыну пора рассказать правду о машине времени и ответственности перед будущим, но разговор приходится отложить: в имение Рыльских прибывает посланник императора с новым опасным заданием. В Лондоне пропал российский посол, и Рыльскому с Настей предстоит отправиться на его поиски.

Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ: «“Гусара” любят за то, что это большой, щедрый на события сериал: в нём исторический костюмный мир соседствует с современностью, авантюрный сюжет — с семейной комедией, а романтическая линия — с фантастическим допущением о машине времени, одним из самых популярных жанровых тропов. Такая история может развиваться в разных направлениях: отправлять героев в новые страны и эпохи, повышать ставки, добавлять новых персонажей, но сохранять главное — Рыльского, героя старой школы с собственным кодексом чести. В третьем сезоне у него появляется взрослый сын, а вместе с ним — новая семейная линия и новый виток большого приключения. Мир “Гусара” становится шире, но в центре по-прежнему остаются живые герои, юмор и любовь». 

Илья Полежайкин, автор сценария, креативный продюсер: «Для меня третий сезон «Гусара» — это история о том, как время меняет мир вокруг, но почти не меняет характер настоящих Рыльских. Нам было интересно столкнуть Григория не только с будущим, технологиями и новыми опасностями, но и с самым сложным испытанием в его жизни — взрослым сыном, который оказался слишком похож на отца. В новом сезоне масштаб приключений стал больше: появляются другие страны, новые герои и более высокая ставка, но в центре истории по-прежнему остается семья, любовь и конфликт поколений. При этом нам хотелось сохранить главное, за что зрители полюбили сериал: живой юмор, авантюрный дух и ощущение большого, яркого приключения, где рядом существуют гусары, машина времени и абсолютно современная человеческая ирония. Мне кажется, именно сочетание жанровой свободы и узнаваемых семейных отношений делает «Гусара» особенным проектом для российского телевидения». 

Гарик Харламов: «В костюме гусара сразу хочется выпрямить спину, говорить громче и куда-нибудь красиво поскакать. В общем, возвращаться к образу Рыльского всегда приятно. Он человек прямой, горячий, упрямый, иногда совершенно невыносимый, но при этом в нём есть то, за что его невозможно не любить: он всегда действует от сердца и никогда не прячется за обстоятельства. В третьем сезоне у Рыльского появляется сын, и для моего героя это, конечно, большое испытание. Потому что одно дело — спасать мир, а другое — объяснить собственному ребёнку, почему ты опять всё знаешь лучше всех». 

Дмитрий Журавлев: «Всегда было интересно поучаствовать в фантастической комедии. Да и, чего уж греха таить, пощеголять в гусарском мундире — хоть и в 30+ — предложение заманчивое. Всех карт раскрыть не смею, но бьюсь об заклад: вас ждёт преинтереснейший аттракцион!».

