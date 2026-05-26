13 июня в 19:00 на ТНТ стартует второй сезон «Мастер игры» (16+) — психологического реалити, где звёзды, блогеры и экстрасенсы сразятся за 10 миллионов рублей в марокканском замке под управлением невидимого Мастера.

Психологическое реалити возвращается с новым составом, новой механикой и новой локацией. Съёмки второго сезона прошли в Марокко — в роскошном замке, где жара снаружи и постоянное напряжение внутри создают идеальные условия для психологической игры на износ. Участникам придётся круглосуточно контролировать не только поступки соперников, но и собственные слова, мимику, паузы.

Первый сезон собрал долю 11,3% в целевой аудитории канала по итогам эфира в 2025 году. Во втором ставки выросли: давление сильнее, повороты неожиданнее, а состав участников намеренно непредсказуем.

Кто вышел на игру

В первой серии в замок войдут экстрасенсы Максим Левин и Влад Череватый, музыканты Антоний Толмацкий и Александр Тарасов (T-killah), певица Анна Седокова, актриса Анна Цуканова-Котт, актёр и музыкант Торнике Квитатиани, адвокат Михаил Терехин. Компанию им составят блогеры Юлия Коваль, Полина Диброва, Курбан Омаров, Наташа Гасанханова, Надежда Мамаева, Евгения Кривцова, Любятинка, Олег Верещагин и Максим Лутчак.

Для части из них это первое реалити. Другие уже знают цену публичной борьбе. Но прошлый опыт здесь не защищает: важно быстро считывать людей, держать удар и самому не стать мишенью за круглым столом.

Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов отмечает, что новый сезон собрал максимально разношёрстный состав — артисты, музыканты, блогеры, предприниматели, экстрасенсы, люди разных поколений с разным публичным опытом. У каждого своя аудитория и своя репутация. Именно поэтому, по его словам, особенно интересно наблюдать, как привычный образ участника сталкивается с реальностью, где любое слово могут использовать против него.

Как устроена игра

Над всеми участниками стоит загадочный Мастер. Его никто не видит, но именно он определяет, как повернётся сюжет. В начале проекта Мастер назначает троих Тёмных игроков — каждую ночь они устраняют одного Светлого. Задача Светлых — вычислить и вывести врагов из игры за круглым столом.

Баланс в любой момент может сломаться. Выбывшего Тёмного способен заменить кто-то из Светлых. Плюс Мастер периодически вводит новых участников вместо выбывших — это полностью меняет расстановку сил и не даёт никому расслабиться.

На общих испытаниях игроки временно объединяются и зарабатывают деньги в общий банк. Всё остальное время каждый действует в одиночку: провоцирует, защищается, ищет союзников, пытается отличить правду от манипуляции. Отсидеться не получится. Молчание здесь читают как стратегию, эмоция становится уликой, случайная фраза — поводом для голосования.

Победитель получит 10 миллионов рублей.

Продюсер проекта Мария Никольская говорит, что испытания в новом сезоне стали заметно психологичнее — упор на интуицию, логику и устойчивость под давлением, а не на привычные состязания. Напряжение не спадает ни на минуту.

Премьера — 13 июня в 19:00 на ТНТ.