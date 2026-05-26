Сбер помогает развивать бизнес 24 тысячам предпринимателей Рязанской области

Более 24 тысяч предпринимателей Рязанской области развивают бизнес при поддержке Сбера. По итогам 2025 года объём кредитования малого и микробизнеса региона превысил 9 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Среди банковских решений для малого бизнеса у предпринимателей региона широко востребованы отраслевые сервисы — сегодня более 15 тысяч клиентов развивают своё дело, используя готовые решения для конкретных сфер: торговли, услуг, общественного питания, производства и других. Предпринимателям также доступны специальные условия кредитования, программы реструктуризации и образовательные инициативы, направленные на повышение устойчивости бизнеса.