Участник СВО не вернулся из боя, узнав о смерти семьи при пожаре в Омской области

Отец троих детей, которые погибли при пожаре в селе Юрьевка Омской области, не вернулся из боя в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла во вторник. Возгорание возникло в частном доме на площади 67 квадратных метров. В результате погибли 25-летняя хозяйка, ее годовалый сын и две дочери — двух и пяти лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном.

«Отец трех детей, годовалого, двух и пяти лет, погиб на СВО», — рассказали следователи.

Обстоятельства, при которых боец ушел из жизни, они не уточнили.

По факту пожара возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительной версии, его причиной стало короткое замыкание.