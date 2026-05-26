В Рязани натурализованная гражданка РФ за деньги прописывала мигрантов в своей квартире

Полиция Рязани задокументировала пять случаев фиктивной регистрации иностранцев по одному адресу. Фигуранткой дела стала 35-летняя местная жительница, уроженка одной из стран Закавказья, имеющая российское гражданство. Женщина нигде не работала, зато нашла способ зарабатывать на своей квартире в доме по улице Новосёлов.

К ней через знакомых обращались иностранные граждане, которым требовалась временная регистрация. Женщина соглашалась выступить принимающей стороной и за вознаграждение лично подавала необходимые документы в МФЦ. Всё выглядело законно на бумаге. На деле — ни одна из «жильцов» по этому адресу не появлялась.

Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД по Октябрьскому району совместно с участковыми установили: таким образом незаконно легализовались пятеро женщин из страны Средней Азии в возрасте от 27 до 46 лет. Все они были зарегистрированы в одной квартире, хотя никогда в ней не проживали.

Дознаватели возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.