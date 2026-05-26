Гроза, град и шквал ждут Рязанскую область до конца дня 26 мая

В ближайшие часы погода в Рязанской области останется потенциально опасной. По данным филиала Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 мая на территории региона местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах возможен град. При грозовых разрядах ветер будет усиливаться порывами от 12 до 17 метров в секунду. Метеопредупреждение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

МЧС напоминает несколько простых, но важных правил. Не стойте под рекламными конструкциями и навесами крыш: при сильном ветре они могут обрушиться. Линии электропередачи и одиноко стоящие деревья притягивают молнию. Держитесь от них подальше. По возможности переждите непогоду в помещении.

Грозовой фронт может привести к отключениям электричества, поэтому стоит заранее положить в доступное место электрический фонарик. Свечи и другой открытый огонь использовать не стоит: риск пожара слишком высок.

Куда звонить в экстренной ситуации

Если вы стали участником или свидетелем происшествия, вызывайте пожарных и спасателей:

01 — стационарный телефон

— стационарный телефон 101 — мобильная связь

— мобильная связь 112 — единый номер экстренных служб

По вопросам, не требующим срочного реагирования, работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.