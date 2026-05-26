Более 70 жителей Рязани по-прежнему живут в пунктах временного размещения. Это люди, чьи дома пострадали в результате атаки ВСУ 15 мая. Губернатор Павел Малков сообщил об этом в беседе с ТАСС.

«Для всех желающих мы предоставили пункты временного размещения. Более 70 человек у нас сейчас находятся в ПВР, мы обеспечиваем их всем необходимым», — сказал он.

Власти региона выстроили индивидуальный подход к каждому пострадавшему. На каждую семью заводится специальный «паспорт»: в нём фиксируются положенные выплаты и нерешённые проблемы. Ни один вопрос не остаётся без ответа.

«Мы каждой проблемой занимаемся, в том числе помогаем списывать ипотечные кредиты в банках и решать другие вопросы. Поэтому никто не остаётся один на один со своей бедой», — подчеркнул Малков.

Компенсация за повреждённое имущество также рассчитывается отдельно для каждого жителя.

В результате атаки ВСУ на Рязань были серьёзно повреждены два многоквартирных жилых дома. Погибли пять человек, 12 получили ранения. Сразу после удара в городе развернули пункты временного размещения для жителей, оставшихся без крова.