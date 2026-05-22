Эксперты назвали места запуска дронов ВСУ по Старобельску, где погибли дети

Родители всю ночь искали своих детей. После удара по колледжу местные каналы заполнили фотографии пропавших подростков. Рассказываем, что произошло в Старобельске и какие версии озвучили эксперты.

ВСУ нанесли удар беспилотниками по педагогическому колледжу и общежитию в Старобельске ЛНР. В момент атаки в здании находились 86 подростков от 14 до 18 лет. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще 39 получили ранения. Под завалами, как сообщается, могут оставаться 18 подростков.

Атака произошла в ночь на 22 мая. Под удар попали корпус колледжа и общежитие. После случившегося родители начали публиковать в местных каналах фотографии детей и сообщения о пропаже.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что удар нанесли намеренно по гражданскому объекту. Он утверждает, что ВСУ знали о нахождении подростков в общежитии. По его словам, целью атаки стало запугивание населения и давление на жителей ЛНР.

Лебедев также заявил, что российские военные проверяют цели перед ударами несколько раз. Речь идет о дополнительной проверке наличия рядом гражданских объектов, остановок, жилых домов и мест скопления людей.

Эксперт предположил, что беспилотники могли запускать из Чугуева или Изюма. Он пояснил, что для таких дронов требуется взлетная полоса или трасса. Использование обычной дороги маловероятно из-за большого количества свидетелей. Поэтому запуск могли провести с частного, коммерческого или военного аэродрома.

Он не исключил и вариант запуска с аэродрома в Чугуеве, который ВСУ используют для работы по Белгородскому направлению.

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с «МК» заявил, что последние заявления Владимира Зеленского звучат как слова террориста и напоминают тактику давления на население через удары по гражданской инфраструктуре. По его мнению, Киев пытается вызвать недовольство среди жителей России и склонить руководство страны к переговорам на условиях Запада.

Кнутов также обратил внимание на заявление главкома ВСУ Александра Сырского о переходе украинской армии к новой тактике. Эксперт считает, что речь может идти о серии ударов на разных направлениях и атаках по гражданским объектам.

Отдельно он упомянул поставки нового оружия Украине со стороны Германии. По словам Кнутова, министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее презентовал ракеты «Барс», после чего ВСУ применили их при атаках по российской территории.