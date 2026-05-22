Железнодорожники в Рязанской области предпринимают меры по обеспечению комфорта пассажиров в жару

Из-за высоких температур, которые установились в регионе, на вокзалах Рязанской области принимаются дополнительные меры, чтобы создать комфортные условия для пассажиров. 

Проверена работа систем кондиционирования и вентиляции, проводится проветривание помещений и дополнительная влажная уборка. 

Кроме того, в медпунктах проведена дополнительная подготовка к приёму пассажиров, у которых из-за высоких температур может ухудшиться самочувствие.

Для обеспечения безопасности и стабильности пассажирских и грузовых перевозок в условиях повышенных температур на Московской железной дороге усилен контроль за содержанием железнодорожной инфраструктуры. Так, вдвое увеличено количество пешеходных осмотров с целью диагностики состояния пути, контактной сети, кабелей, электрических проводов, устройств безопасности.

