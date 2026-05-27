Изображение сгенерировано AI
Новости России

ВСУ атаковали гимназию №7 в Сватове ЛНР

Анастасия Мериакри
В городе Сватово, расположенном на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), украинские военные нанесли удар по зданию гимназии №7. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По информации Пасечника, удар пришелся по кровле здания, что привело к его повреждению. В момент атаки в гимназии не было детей, что, к счастью, позволило избежать жертв среди мирного населения.

Ранее, в ночь на 22 мая, украинские беспилотники нанесли удары по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа, что привело к трагическим последствиям — 21 человек погиб, более 40 получили ранения.

