Полина Гагарина подала второй иск против санкций ЕС

Российская певица Полина Гагарина инициировала новую юридическую процедуру, направленную на отмену санкций, введённых против неё Европейским союзом. Ответчиком по делу выступает Совет Европейского союза.

Главной причиной для нового иска, по словам артистки, стала блокировка её музыки на международных площадках. Гагарина пояснила, что была бы готова «спокойно отнестись» к персональным ограничениям, если бы у неё сохранилась возможность делиться своим творчеством с зарубежной аудиторией.

«Я бы спокойно отнеслась к наложенным на меня санкциям, если бы мне не заблокировали те музыкальные площадки, где я могла свободно выкладывать свою музыку для моих слушателей. Именно поэтому я подала жалобу», — приводит слова певицы РИА Новости.

Новое обращение является частью юридической процедуры, которая была запущена ещё в 2024 году. Первый иск в Европейский суд с требованием снять санкции Гагарина подала в октябре 2024 года, заявив о допущенных Советом ЕС нарушениях. Рассмотрение этого дела продолжается.