МИД объявил об ударах по Киеву, эксперт назвал сроки и оружие

МИД России объявил о систематических ударах по военным объектам Киева. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, какое оружие пойдёт в ход, почему «Орешник» не тронет центр города и за сколько месяцев ВПК Украины может прекратить существование.

МИД объявил удары по Киеву: что это значит и чем будут бить

МИД России предупредил: российская армия начнёт систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в украинской столице. Официальная причина — ответ на террористические атаки ВСУ, в том числе удар по колледжу в Старобельске, который «переполнил чашу терпения» Москвы. Киевлянам рекомендовали держаться подальше от военной и административной инфраструктуры, иностранцам — покинуть город.

Военный эксперт и историк сил ПВО Юрий Кнутов в разговоре с «МК» назвал это абсолютно новым этапом спецоперации.

По словам эксперта, украинская сторона намеренно размещала производства в столице, рассчитывая на их неприкосновенность. Предприятия по сборке ракет и дронов укрывались там, где, как казалось Киеву, бомбить не станут. Последний удар показал: этот расчёт больше не работает.

В столице сосредоточено около десяти заводов, связанных с военным производством. Часть из них уже разрушена, но Украина пытается восстанавливать мощности — и именно это станет критерием для новых ударов. Чем активнее предприятие возобновляет работу, тем выше приоритет цели.

Чем и как часто

Кнутов описывает схему как комбинированную: баллистические ракеты, крылатые ракеты, ударные дроны. Конкретный арсенал по киевским объектам — «Кинжал», «Циркон», «Искандер», крылатые ракеты, «Герань» и «Гербера». Частота ударов будет определяться ситуацией: возможно, раз в неделю, возможно, реже — всё зависит от того, насколько опасным становится то или иное производство.

«Орешник» в этом списке занимает особое место. Эксперт поясняет: ракета слишком мощная и работает по большим площадям. Применять её в центре Киева — значит снести весь центр. Поэтому здесь ставка на высокоточное, менее разрушительное оружие.

Сроки и подземные заводы

По прогнозу Кнутова, даже без особо интенсивных ударов практически весь военно-промышленный комплекс Украины может прекратить существование за полгода. Более оптимистичные оценки называют два-три летних месяца.

Задача усложняется тем, что часть украинских предприятий работает под землёй. Параллельно реализуется программа наращивания производства дронов. Начат выпуск новых баллистических ракет FP-7 «Фламинго» и FP-9, а также других дальнобойных средств, способных работать по российской территории.

Кнутов признаёт: ряд символических объектов в Киеве пока остаётся нетронутым. Среди них — здания администрации президента, правительства, министерства обороны, генштаба и главного управления разведки. Но общий вектор, по его словам, однозначен: прежние «красные линии» перестают действовать. Это и есть суть нового этапа.