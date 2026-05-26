Изображение сгенерировано нейросетью
Акценты

МИД объявил об ударах по Киеву, эксперт назвал сроки и оружие

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

МИД России объявил о систематических ударах по военным объектам Киева. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, какое оружие пойдёт в ход, почему «Орешник» не тронет центр города и за сколько месяцев ВПК Украины может прекратить существование.

МИД объявил удары по Киеву: что это значит и чем будут бить

МИД России предупредил: российская армия начнёт систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в украинской столице. Официальная причина — ответ на террористические атаки ВСУ, в том числе удар по колледжу в Старобельске, который «переполнил чашу терпения» Москвы. Киевлянам рекомендовали держаться подальше от военной и административной инфраструктуры, иностранцам — покинуть город.

Военный эксперт и историк сил ПВО Юрий Кнутов в разговоре с «МК» назвал это абсолютно новым этапом спецоперации.

По словам эксперта, украинская сторона намеренно размещала производства в столице, рассчитывая на их неприкосновенность. Предприятия по сборке ракет и дронов укрывались там, где, как казалось Киеву, бомбить не станут. Последний удар показал: этот расчёт больше не работает.

В столице сосредоточено около десяти заводов, связанных с военным производством. Часть из них уже разрушена, но Украина пытается восстанавливать мощности — и именно это станет критерием для новых ударов. Чем активнее предприятие возобновляет работу, тем выше приоритет цели.

Чем и как часто

Кнутов описывает схему как комбинированную: баллистические ракеты, крылатые ракеты, ударные дроны. Конкретный арсенал по киевским объектам — «Кинжал», «Циркон», «Искандер», крылатые ракеты, «Герань» и «Гербера». Частота ударов будет определяться ситуацией: возможно, раз в неделю, возможно, реже — всё зависит от того, насколько опасным становится то или иное производство.

«Орешник» в этом списке занимает особое место. Эксперт поясняет: ракета слишком мощная и работает по большим площадям. Применять её в центре Киева — значит снести весь центр. Поэтому здесь ставка на высокоточное, менее разрушительное оружие.

Сроки и подземные заводы

По прогнозу Кнутова, даже без особо интенсивных ударов практически весь военно-промышленный комплекс Украины может прекратить существование за полгода. Более оптимистичные оценки называют два-три летних месяца.

Задача усложняется тем, что часть украинских предприятий работает под землёй. Параллельно реализуется программа наращивания производства дронов. Начат выпуск новых баллистических ракет FP-7 «Фламинго» и FP-9, а также других дальнобойных средств, способных работать по российской территории.

Кнутов признаёт: ряд символических объектов в Киеве пока остаётся нетронутым. Среди них — здания администрации президента, правительства, министерства обороны, генштаба и главного управления разведки. Но общий вектор, по его словам, однозначен: прежние «красные линии» перестают действовать. Это и есть суть нового этапа.

Предыдущая статья
Терапевт объяснила, как лечить укусы комаров и что категорически нельзя делать
Следующая статья
Гороскоп на 27 мая для всех знаков зодиака

Популярные материалы

Политика

Украинские каналы разоблачили официальную версию удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью 24 мая «Орешник» ударил по Белой Церкви — и сразу возникла версия о промахе на 80 км. Украинские Telegram-каналы её опровергли: судя по всему, это была точная атака на аэродром с подземной инфраструктурой.
Политика

Генерал объяснил, что скрыли ВСУ и почему удар «Орешника» по Белой Церкви — это «проба пера» перед Киевом

Третье за всю историю СВО применение «Орешника» накрыло не гаражи, а стратегический аэродром с подземными командными пунктами и арсеналами. Военный эксперт объяснил, почему Киев всё скрывает и что этот удар значит на самом деле.
Политика

Появилось видео удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью в воскресенье, 24 мая, российские войска использовали ракетный комплекс «Орешник» для удара рядом с населённым пунктом Белая Церковь под Киевом. Об этом сообщают украинские СМИ. Минобороны России пока официально эту информацию не комментировало. 
Политика

Координатор подполья Лебедев: удары по всей линии — начинается что-то большее

Складывается ощущение, что вчерашняя массированная атака была только началом более крупной кампании, — пишет Лебедев. — Сегодня прилетало уже не только по столице и аэродромам, а практически по всей линии украинской логистики
Новости России

Убитый отец и пропавший сын: что творилось в семье Крапивиных

Жители Липецкой области потрясены жестоким преступлением, которое произошло в конце мая. 22 мая в розыск были объявлены отец и сын Крапивины — 42-летний Алексей и его 18-летний сын Артём.

Темы

Политика

Исполнители теракта в Старобельске казнены, координаторов атаки ищут

Исполнители атаки на колледж в Старобельске, унёсшей жизни 21 человека, уничтожены. Координатор николаевского подполья рассказал, кто мог отдать приказ и почему удар носил не военный, а ритуальный характер.
Погода

Гроза, град и шквал ждут Рязанскую область до конца дня 26 мая

26 мая в Рязанской области ожидаются гроза, град и порывы ветра до 17 м/с. МЧС просит жителей ограничить время на улице и держать фонарь под рукой — отключения света возможны.
Общество

70 человек остаются в Рязани в ПВР после атаки БПЛА 15 мая

После атаки ВСУ на Рязань 15 мая погибли пять человек, ещё более 70 жителей до сих пор не могут вернуться домой. Губернатор Малков объяснил, как власти помогают каждой семье лично.
Экология, природа, животные

В Рязани из поврежденного БПЛА дома спасли собаку, у которой погибли хозяева

Рязанские спасатели вытащили собаку из разрушенного дома через балкон — животное провело без еды и воды десять дней после атаки беспилотника. Аля жива.
Происшествия

В Рязани натурализованная гражданка РФ за деньги прописывала мигрантов в своей квартире

В Рязани возбуждено уголовное дело на 35-летнюю женщину, которая за деньги фиктивно регистрировала мигранток у себя в квартире. Пятеро иностранок из Средней Азии по адресу никогда не жили — и всё это вскрылось.
Новости кино и ТВ

Дмитрий Журавлёв сыграет сына Гарика Харламова в третьем сезоне «Гусара» на ТНТ 

К своим ролям в продолжении вернутся Гарик Харламов, Зоя Бербер, Павел Рассомахин, Катерина Ковальчук, Гоша Куценко, Сергей Белов и Екатерина Радченко. К касту присоединятся Дмитрий Журавлёв, который сыграет Николая Григорьевича Рыльского, сына Григория и Насти, а также Денис Дорохов в роли Карла Рэтфорда.
Новости России

Многодетная мать с пятью детьми пропала в Благовещенске, её ищут уже почти месяц 

В Амурской области почти месяц ищут 33-летнюю Ольгу с пятью детьми. Двое из них не имеют документов. По одной из версий, женщина скрывается от долгов.
Общество

На семи улицах Рязани отключили электричество

Сегодня утром в Рязани без света остались жители семи улиц. Авария случилась в 10:40 — бригада уже на месте и ищет повреждение в сети.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье