Новый взгляд на Золотое кольцо: почему туристы всё чаще едут в Ярославль и Рыбинск

Примерно в 460 километрах от Рязани (если на машине, то часов 5–6 спокойной езды по трассе М-7) находится город, который смело можно называть «золотым» во всех смыслах. Это Ярославль, который является не просто областным центром, а самой настоящей столица знаменитого Золотого кольца России.

С 13 по 15 мая прошёл юбилейный конкурс журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» от «Ростелекома». Так что группа медиаспециалистов со всего ЦФО отправилась в пресс-тур по Ярославской области, где никто не остался равнодушным.

В первый день гостей пресс-тура ждала экскурсия в Ярославской области, а именно в Рыбинске — втором по величине городе региона. И то, что они там увидели, оказалось наглядной иллюстрацией того, как может преобразиться город, когда за дело берутся увлечённые люди.

Год назад туристы оставили в Рыбинске 1 млрд рублей. В 2026-м ожидают уже 2,5 млрд. Рост — в 2,5 раза за год. В прошлом сезоне город принял 570 тысяч гостей — это почти вдвое больше местного населения. Секрет заключается в слаженной работе бизнеса и власти. Мэр города Дмитрий Станиславович Рудаков лично презентовал гостям достижения Рыбинска. Было заметно, что человек искренне горит своим делом, старается для города и на личном примере показывает, что при должной поддержке можно реализовать практически любые идеи, чтобы людям жилось комфортнее.

Главной точкой экскурсии стал обновлённый Волжский мост. В конце 2025 года здесь завершилась реконструкция, а специалисты «Ростелекома» создали для него архитектурно-художественную подсветку. 1700 светильников с дистанционным управлением. Как только солнце садится за горизонт, набережная преображается до неузнаваемости. Это единственная в ЦФО подсветка такого уровня с разными сценариями. Местные жители уже нашли ей креативное применение. На мосту проводят гендер-пати. Включают розовый — значит, будет дочка, синий — сын. Весь город узнаёт новость одновременно.

Также в Рыбинске реализовали проект «Исторический дизайн-код», который уже привлекает внимание туристов со всей страны. Обычный обувной магазин здесь называется «Къ любому сезону. Обувная торговля различныхъ фабрикъ». Сетевые магазины задекорировали фасады под старину: «Магнитъ» и «Пятёрочка» (на этом магазине присутствуют картины, которые оживают каждый день в 17:00, персонажи приходят в движение) выглядят так, будто их открыли купцы в XIX веке.

Помимо всего прочего город является столицей карнавалов. Рыбинск носит этот неофициальный, но очень заслуженный титул. Здесь проходят:

«НаШествие Дедов Морозов» — уже 17 лет подряд;

шествие «За Рождественской звездой» — с живыми овцами и даже верблюдом;

летний «Карнавал старинной вывески» — когда горожане надевают купеческие костюмы и гуляют по улицам-декорациям.

На презентации для СМИ и блогеров выступал не только мэр города, но и Роман Леонидович Русских — директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях. Роман Леонидович рассказал о проекте «Чистое небо». Звучит поэтично, а по факту — очень прагматично. 100 километров волоконно-оптических линий связи перенесено в кабельную канализацию. То есть провода, которые раньше висели над головой и портили облик города, теперь ушли под землю. И дышать стало легче.

На второй день пресс-тура медиаспециалистов ждало путешествие уже по самому Ярославлю. Каждый из нас, сам того не зная, уже был в этом городе. Нет, не в командировке и не в отпуске, а на купюре в 1000 рублей.

Это город, где история встречается с современностью так же естественно, как Волга встречается с Которослью. Город стоит на стрелке этих двух рек. Почему Ярославль является столицей Золотого кольца? Во-первых, он самый крупный город на маршруте. Во-вторых, именно отсюда началась знаменитая «кольцевая» туристическая история. В-третьих — архитектура. И всюду медведи, которые считаются символом города. По легенде, князь Ярослав Мудрый лично завалил зверя топором, основав на этом месте крепость. С тех пор косолапый здесь главный. Кстати, про сувениры. Кроме мишек, везут ещё изразцы (те самые цветные плитки, которыми украшены местные храмы) и ювелирные украшения.

Завершился двухдневный пресс-тур вручением наград победителям конкурса «Вместе в цифровое будущее». Но даже те, кто не стал победителем, не расстроились. Потому что главный приз уже был у всех в кармане — это само путешествие.