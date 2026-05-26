В Рязани задержали наркокурьера из Краснодарского края с партией наркотиков на 1,2 кг

В Рязани сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с полицейскими Советского района пресекли деятельность наркокурьера из Краснодарского края. Женщина, работавшая на интернет-магазин по сбыту запрещённых веществ, была задержана с крупной партией психостимуляторов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение 45-летней жительницы Кубани, выполнявшей роль оптового курьера. Она была задержана на улице Фурманова. В её автомобиле оперативники обнаружили свёрток с производным N-метилэфедрона массой 100 граммов.

Как выяснилось, женщина находилась в городе с целью организации сети тайников-«закладок». В результате дальнейших поисков на улицах Затинной и Речников сотрудники полиции обнаружили ещё 6 свёртков, в которых находилось 333 грамма N-метилэфедрона и 9 граммов таблеток МДМА (экстази).

По данным следствия, задержанная арендовала квартиру на окраине Рязани, чтобы за короткий срок распространить оптовую партию наркотиков и покинуть город. В ходе санкционированного обыска в её жилище было изъято две большие упаковки с производным N-метилэфедрона общей массой 673 грамма, 168 малых свёртков и 336 таблеток МДМА общей массой 141 грамм. Таким образом, общая масса изъятых наркотических средств составила 1 килограмм 256 граммов. Вся партия была выведена из незаконного оборота.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил женщину под стражу. Ведётся следствие.