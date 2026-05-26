В Рязанской области задержан серийный вор, обокравший дачи на 400 тысяч рублей

Оперативники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из Рязани и Рыбного раскрыли серию краж из дачных домов. Задержан подозреваемый — 35-летний ранее судимый житель Челябинской области, который находился в федеральном розыске.

С марта 2024 года по март 2026 года в полицию поступило 7 заявлений от владельцев дачных участков. Путем отжатия окон неизвестный проник в четыре дома в СНТ, расположенном вблизи поселка Листвянка, и в два дома в СНТ рядом с деревней Турлатово Рязанского района. В этих домах он похитил электроинструменты и различную бытовую утварь. Кроме того, с дачи жителя Москвы в Рыбновском районе были украдены ноутбук, велосипед и шуруповерт.

Общий ущерб, нанесённый потерпевшим, составил около 400 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

В ходе расследования сотрудники полиции провели осмотр мест происшествий и собрали важные улики, опросили свидетелей, проанализировали почерк преступника. Анализ показал, что к кражам причастен уроженец Магнитогорска 1991 года рождения. Поскольку мужчина давно не жил по месту регистрации, его объявили в федеральный розыск.

Недавно подозреваемого задержали на территории Челябинской области и доставили в Рязань. Под тяжестью улик он полностью признал свою вину.

По предварительной информации, задержанный — «гастролёр» со стажем. С юности он был неоднократно судим за кражи и грабежи, проведя в местах лишения свободы более 10 лет. Не имея постоянного места жительства, он перемещался между регионами, совершая преступления. Похищенное имущество сбывал случайным людям или расплачивался им с водителями-дальнобойщиками за проезд.

В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полиция проверяет его на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории региона.