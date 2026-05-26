Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

В Рязани грузовик столкнулся с «Волгой», два человека пострадали

Анастасия Мериакри
В Рязани 25 мая около 17:45 на 189-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» произошло столкновение грузового автомобиля Volvo Truck и легкового автомобиля ГАЗ-2410.

По предварительной информации, 62-летний водитель из Республики Калмыкия, управляя грузовиком, допустил столкновение с автомобилем, за рулём которого находился 52-летний житель Нижегородской области. В результате ДТП два пассажира ГАЗ-2410 — мужчины 54 и 56 лет — получили травмы. Им была оперативно оказана медицинская помощь.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося

За последние сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Всего за этот период в регионе зафиксировано 41 ДТП с причинением только материального ущерба автовладельцам.

Инспекторы ДПС выявили 13 061 нарушение Правил дорожного движения, среди которых: 7 фактов управления автомобилем в состоянии опьянения, 1 отказ от прохождения медицинского освидетельствования, 1 повторный случай управления ТС в нетрезвом виде. Также выявлено: 73 нарушения, связанных с управлением автомобилями с чрезмерной тонировкой, 2 нарушения правил перевозки детей, 5 нарушений, допущенных водителями грузовых автомобилей.

