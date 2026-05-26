30 мая в Рязани перекроют движение из-за «Зеленого Марафона»

В рамках проведения спортивно-социального проекта Сбера «Зеленый Марафон» 30 мая с 09:25 до 12:30 будет временно ограничено движение транспорта на трассе забега: Лесопарк — ул. Свободы — ул. Рыбацкая — проезд Речников — Окское шоссе — Лесопарк.

Маршруты городских автобусов изменятся следующим образом: – на участке между остановками «пл. Свободы» и «Бассейн Классика» автобусы №№ 41М2, 46М2, 62М2, 75М2 поедут в обе стороны по улицам Грибоедова, Есенина, Кальная, после чего вернутся на свои обычные маршруты.

Кроме того, с 22:00 29 мая до 12:30 30 мая будет временно запрещена парковка личного транспорта на улицах Свободы, Рыбацкой, а также на проезде Речников и Окском шоссе.

Администрация города рекомендует рязанцам заранее учитывать эту информацию при планировании поездок.