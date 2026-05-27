Фото: ОКБ
Медицина

Рязанские врачи две недели боролись за жизнь мужчины, найденного на улице с инсультом

Анастасия Мериакри
В Рязанскую ОКБ поступил пациент с ишемическим инсультом. Инцидент произошел на улице, куда мужчина вышел, списав утреннее недомогание на обычную усталость. Первые тревожные симптомы проявились, когда при спуске по лестнице он заметил, что у него плохо реагирует рука. На улице состояние резко ухудшилось: мужчина потерял равновесие, у него возникло двоение в глазах и сильная головная боль.

Прохожие обратили внимание на то, что мужчина с трудом стоит на ногах. Девушка, оказавшаяся рядом, незамедлительно вызвала скорую медицинскую помощь. Бригада врачей на месте поставила предварительный диагноз инсульт и экстренно доставила пациента в ОКБ.

В стационаре диагноз был подтвержден. Для спасения жизни пациента и минимизации последствий врачи приняли решение о проведении тромболитической терапии.

«Тромболитическая терапия, или тромболизис, — это эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта, и восстанавливает кровоток, что позволяет избежать необратимого повреждения мозга. Данная процедура проводится исключительно в стационаре в первые 3–4,5 часа после появления симптомов», — пояснил заведующий рентгеноперационным ангиографическим кабинетом регионального сосудистого центра Дмитрий Суров.

В данном случае время от момента появления симптомов до доставки пациента в больницу составило всего 1,5 часа, что позволило врачам провести процедуру в терапевтическом окне. На протяжении двух недель медики ОКБ вели борьбу за жизнь пациента.

Благодаря своевременной помощи и профессионализму врачей инсульт прошел для мужчины без последствий. В удовлетворительном состоянии он был выписан из больницы для дальнейшего наблюдения у специалистов по месту жительства.

