В Рязани спасли 17-летнего подростка, попавшего под товарный поезд

Врачи Рязанской областной детской клинической больницы им. Н.В. Дмитриевой спасли 17-летнего Кирилла, который получил тяжелейшие травмы в результате несчастного случая. 10 апреля юноша попал под товарный поезд и был доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

Пациент провёл 19 дней в отделении анестезиологии-реанимации. У него была диагностирована тяжёлая сочетанная травма, включавшая множественные повреждения внутренних органов и черепно-мозговую травму. Как только миновал острый период, к лечению подключились специалисты отделения восстановительной терапии и реабилитации.

По словам заведующей отделением Дарьи Шишкиной, раннее начало реабилитации — ключ к успеху. Необходимо начинать мероприятия как можно раньше, чтобы не развивались осложнения из-за неподвижного положения. С пациентом проводили пассивные дыхательные гимнастики, разрабатывали суставы и применяли раннюю вертикализацию.

Организм Кирилла восстанавливался быстрее прогнозов. После перевода в реабилитационное отделение он начал проходить физиотерапевтические процедуры и занятия с логопедом для восстановления речевой и глотательной функций. С помощью специального устройства — вертикализатора — удалось добиться значительного прогресса: сейчас Кирилл может самостоятельно вставать и ходить по палате, восстанавливая силы с помощью высококалорийных смесей.

Мама подростка, Марина Владимировна, выразила глубочайшую благодарность всем, кто участвовал в спасении её сына: от прохожего, вызвавшего скорую, до всего медицинского персонала. Она считает, что такой хороший исход ситуации — это заслуга медицины, Господа Бога и молодости.

«У нас уникальный случай, и люди нам встретились уникальные», — сказала она.

Сейчас, когда самое страшное позади, семья смотрит в будущее с оптимизмом. Осталось пройти завершающий этап лечения, после чего Кирилла выпишут домой. И врачи, и сам пациент результатами очень довольны.