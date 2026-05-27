Фото: ОДКБ им. Н.В Дмитриевой
Медицина

В Рязани спасли 17-летнего подростка, попавшего под товарный поезд

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Врачи Рязанской областной детской клинической больницы им. Н.В. Дмитриевой спасли 17-летнего Кирилла, который получил тяжелейшие травмы в результате несчастного случая. 10 апреля юноша попал под товарный поезд и был доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

Пациент провёл 19 дней в отделении анестезиологии-реанимации. У него была диагностирована тяжёлая сочетанная травма, включавшая множественные повреждения внутренних органов и черепно-мозговую травму. Как только миновал острый период, к лечению подключились специалисты отделения восстановительной терапии и реабилитации.

По словам заведующей отделением Дарьи Шишкиной, раннее начало реабилитации — ключ к успеху. Необходимо начинать мероприятия как можно раньше, чтобы не развивались осложнения из-за неподвижного положения. С пациентом проводили пассивные дыхательные гимнастики, разрабатывали суставы и применяли раннюю вертикализацию.

Организм Кирилла восстанавливался быстрее прогнозов. После перевода в реабилитационное отделение он начал проходить физиотерапевтические процедуры и занятия с логопедом для восстановления речевой и глотательной функций. С помощью специального устройства — вертикализатора — удалось добиться значительного прогресса: сейчас Кирилл может самостоятельно вставать и ходить по палате, восстанавливая силы с помощью высококалорийных смесей.

Мама подростка, Марина Владимировна, выразила глубочайшую благодарность всем, кто участвовал в спасении её сына: от прохожего, вызвавшего скорую, до всего медицинского персонала. Она считает, что такой хороший исход ситуации — это заслуга медицины, Господа Бога и молодости.

«У нас уникальный случай, и люди нам встретились уникальные», — сказала она.

Сейчас, когда самое страшное позади, семья смотрит в будущее с оптимизмом. Осталось пройти завершающий этап лечения, после чего Кирилла выпишут домой. И врачи, и сам пациент результатами очень довольны.

Предыдущая статья
В Рязанской области 28 мая ожидается сильный дождь, гроза и ветер до 17 м/с
Следующая статья
Павел Малков назвал ключевые направления работы комиссии Госсовета по экономике

Популярные материалы

Политика

Исполнители теракта в Старобельске казнены, координаторов атаки ищут

Исполнители атаки на колледж в Старобельске, унёсшей жизни 21 человека, уничтожены. Координатор николаевского подполья рассказал, кто мог отдать приказ и почему удар носил не военный, а ритуальный характер.
Новости России

Артем Крапивин рассказал, почему вместе с другом жестоко убил отца под Липецком

Вероятной причиной убийства Алексея Крапивина, в котором подозревают его...
Политика

Генерал объяснил, что скрыли ВСУ и почему удар «Орешника» по Белой Церкви — это «проба пера» перед Киевом

Третье за всю историю СВО применение «Орешника» накрыло не гаражи, а стратегический аэродром с подземными командными пунктами и арсеналами. Военный эксперт объяснил, почему Киев всё скрывает и что этот удар значит на самом деле.
Политика

Украинские каналы разоблачили официальную версию удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью 24 мая «Орешник» ударил по Белой Церкви — и сразу возникла версия о промахе на 80 км. Украинские Telegram-каналы её опровергли: судя по всему, это была точная атака на аэродром с подземной инфраструктурой.
Акценты

МИД объявил об ударах по Киеву, эксперт назвал сроки и оружие

МИД России объявил о систематических ударах по военным объектам Киева. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, какое оружие пойдёт в ход, почему «Орешник» не тронет центр города и за сколько месяцев ВПК Украины может прекратить существование.

Темы

Общество

Фонтан на площади Победы в Рязани требует ремонта и не будет работать в этом году

Рязанцы, ожидавшие запуска фонтана на площади Победы с наступлением тёплой погоды, были разочарованы. Жители города обратились с вопросами, почему один из главных фонтанов в городе до сих пор не работает.
Общество

В Рязани изменили программу празднования Дня защиты детей

В связи с техническими причинами отменяется одно из мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защиты детей.
Медицина

Рязанские врачи две недели боролись за жизнь мужчины, найденного на улице с инсультом

Инцидент произошел на улице, куда мужчина вышел, списав утреннее недомогание на обычную усталость. Первые тревожные симптомы проявились, когда при спуске по лестнице.
Новости России

Артём Крапивин вместе с другом убил отца в Липецкой области из самодельного оружия

В Липецкой области суд Лебядянского района принял решение об аресте сына Алексея Крапивина, тело которого было обнаружено в лесу с огнестрельным ранением.
Новости России

Контейнер со взрывчаткой обнаружили в Севастополе после ночной атаки ВСУ

В ночь на 27 мая Севастополь подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которой был обнаружен контейнер со взрывчаткой. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что этот предмет был сброшен с беспилотника.
Власть и политика

Павел Малков поручил усилить контроль за безопасностью аттракционов в летний период

В ходе заседания регионального правительства 27 мая губернатор Рязанской области Павел Малков поднял вопрос о безопасности работы аттракционов в летний период. Он подчеркнул важность проверки развлекательных комплексов, особенно с началом летних каникул.
Происшествия

Ночной пожар уничтожил дом в Рязанской области, 85-летний мужчина в больнице

В ночь на 27 мая в посёлке Захарово произошёл крупный пожар, в результате которого полностью сгорели жилой дом и хозпостройка.
Власть и политика

Павел Малков назвал ключевые направления работы комиссии Госсовета по экономике

Комиссия занимается вопросами повышения производительности труда и эффективности предприятий, а также проводит работу над налоговой реформой и совершенствованием нормативно-правовой базы.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье