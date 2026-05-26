Суд в Рязани встал на сторону переселенки из Херсона в споре о жилищном сертификате

13 апреля 2026 года Советский районный суд Рязани удовлетворил иск местной жительницы, которая оспаривала отказ Министерства строительного комплекса Рязанской области в выдаче жилищного сертификата.

Женщина, ранее проживавшая в Херсоне, обратилась за социальной выплатой на приобретение жилья как вынужденная переселенка. Однако министерство отказало ей, сославшись на то, что она выехала из города 6 ноября 2021 года, то есть до 24 февраля 2022 года, и формально не соответствует критериям программы.

В ходе разбирательств суд установил, что истица имела регистрацию в Херсоне на 24 февраля 2022 года, не возвращалась туда после этой даты из-за опасений за свою жизнь и здоровье, получила временное убежище, а затем и гражданство РФ, встала на регистрационный учёт в Рязанской области.

Суд пришёл к выводу, что невозвращение в Херсон носило вынужденный характер. Таким образом, формальный критерий даты выезда был признан недостаточным для отказа. Суд обязал министерство выдать женщине сертификат на социальную выплату.

Решение суда в законную силу не вступило. На него подана апелляционная жалоба в Рязанский областной суд.