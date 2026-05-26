Работодатель в Рязани уволил сотрудника, проигнорировав отзыв заявления

Прокуратура Советского района Рязани провела проверку по обращению местного жителя, который заявил о нарушении своих трудовых прав. В ходе разбирательства выяснилось, что работодатель незаконно уволил сотрудника, проигнорировав его попытку отозвать заявление об уходе.

Согласно материалам проверки, работник направил работодателю заявление об увольнении по собственному желанию с указанием даты прекращения трудового договора. Однако спустя несколько дней он решил остаться и официально отозвал своё заявление.

Несмотря на это, руководитель организации издал приказ о расторжении трудового договора по инициативе работника, ссылаясь на п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ.

Прокурорская проверка показала, что действия работодателя нарушают ст. 80 Трудового кодекса РФ. Данная статья прямо предусматривает право работника отозвать заявление об увольнении в любое время до истечения срока предупреждения. В результате прокурорского реагирования приказ об увольнении был признан незаконным и отменён.

Восстановленный в правах сотрудник обратился в суд с иском к бывшему работодателю. Он требует не только восстановления на работе, но и выплаты заработной платы за весь период вынужденного прогула, пока длилось разбирательство.