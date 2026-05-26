Александр Боярченков стал руководителем направления по работе с партнерами в «Мармакс»

Девелоперская компания «Мармакс» сообщила о кадровом усилении в рамках масштабирования бизнеса на федеральном уровне: к команде присоединился Александр Боярченков, ранее занимавший должность начальника Управления ипотечного кредитования и развития сервиса «Домклик» Рязанского отделения ПАО «Сбербанк».

Александр Боярченков назначен на позицию руководителя направления по работе с партнерами. Его экспертиза в банковской сфере, в особенности в сфере ипотечного кредитования, позволит компании оптимизировать взаимодействие с финансовыми институтами, расширить пул стратегических партнеров и внедрить передовые практики работы, а также усилить позиции «Мармакс» на рынке регионов присутствия.