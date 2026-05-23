Фото со страницы Елены Сорокиной ВКонтакте
Общество

Рязанка хотела научиться плавать, а нашла мужа

Анастасия Мериакри
В июне 2024 года Анна решила исполнить давнюю мечту и научиться плавать. Она попросила подругу найти ей тренера, но получила неожиданный отказ: наставник уходил в отпуск и просил писать ему только в августе. Тогда Анна и не подозревала, что этот отказ станет началом самой романтичной истории в её жизни, рассказывает руководитель рязанского ЗАГСа ВКонтакте.

В августе подруга пригласила Анну на день рождения своего мужа. Именинником был близкий друг тренера — Дмитрий. Так, совершенно случайно, Анна и Дмитрий оказались за одним праздничным столом. Молодой человек сразу обратил внимание на девушку, не пил спиртное из-за подготовки к чемпионату России, вёл себя сдержанно. После праздника он всё же решился написать Анне, не зная, что именно она и была той самой ученицей, которой он отказал в тренировках.

Кульминация этой истории произошла под Новый 2026 год. Большая компания из 20 друзей отправилась в горы Архыза. Все были в курсе грандиозного плана, кроме главной героини. Первоначальный, довольно экстремальный замысел не сработал, но второй вариант превзошёл все ожидания.

В 00:30 первого января всех девушек по имени Анна вызвали на сцену. Ничего не подозревающая героиня вышла в полной уверенности, что это обычный праздничный интерактив. Она не помнит слов Димы, но навсегда запомнила момент, когда он преподнёс ей кольцо, и свои слёзы счастья.

Теперь Анна и Дмитрий — молодожёны. Они строят большие планы: мечтают о троих детях и собственном доме в Рязанской области. Пусть их семья, теперь уже Филипповы, будет счастливой!

А что же с плаванием? У этой истории есть ироничный финал: Анна так и не научилась держаться на воде. Дима шутит, что его педагогические таланты бессильны перед профессионализмом жены — она клинический психолог, работающий в лучших клиниках Рязани. Но, кажется, для настоящей любви это совсем не помеха.

