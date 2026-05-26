Рязанский отряд «ЛизаАлерт» поделился статистикой поисков пропавших детей

С момента начала работы поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» на территории Рязанской области было принято 493 заявки на поиск пропавших детей.

446 детей были найдены живыми и вернулись в семьи. 13 поисков, к сожалению, завершились трагически — дети были найдены погибшими. 11 заявок были отозваны заявителями. 23 сообщения о пропаже не подтвердились.

Волонтёры подчёркивают: чужих детей не бывает, а пропавший ребёнок — это общая беда, которая может коснуться каждого.

«Нас слишком мало. Это не просто слова. Это крик души! Нельзя оставаться в стороне, ведь беда не различает „своих“ и „чужих“, и завтра она может постучаться в любой дом».

Если вы хотите присоединиться к отряду и внести свой вклад в спасение жизней, заполните анкету по ссылке: vk.cc/cHp8BN.