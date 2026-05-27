Павел Малков назвал ключевые направления работы комиссии Госсовета по экономике

Председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», губернатор Рязанской области Павел Малков в беседе с ТАСС обозначил основные приоритеты в работе. По его словам, деятельность комиссии охватывает широкий спектр вопросов, от инвестиций до совершенствования законодательства.

Как отметил глава комиссии, работа ведётся в ежедневном режиме и фокусируется на ключевых для развития страны направлениях.

«Мы занимаемся вопросами экономики, инвестиций, налогового законодательства и многих других вещей, которые сейчас являются приоритетами для развития нашей экономики», — подчеркнул Павел Малков.

В числе прочего комиссия занимается вопросами повышения производительности труда и эффективности предприятий, а также проводит работу над налоговой реформой и совершенствованием нормативно-правовой базы.

Для иллюстрации своей деятельности губернатор привёл конкретный пример из сферы ЖКХ — вопрос оформления лицензии на водозаборный узел, используемый для подачи воды населению.