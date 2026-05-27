Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил зампреда регионального правительства — министра здравоохранения Александра Пшенникова с присвоением ученого звания профессора. Об этом шла речь 27 мая на заседании областного правительства.
Как сообщили в ходе заседания, приказ Министерства науки и высшего образования РФ подписали 25 мая. Александру Пшенникову присвоили звание профессора по специальности «сердечно-сосудистая хирургия».
Павел Малков отметил, что профессиональное развитие руководителя регионального минздрава пойдет на пользу системе здравоохранения области.