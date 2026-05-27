Андрей Птицын возглавил Сасовский отдел Следкома РФ

Руководителем Сасовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Рязанской области назначен подполковник юстиции Андрей Александрович Птицын. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Птицын с 2006 по 2008 годы занимал должности следователя следственного отделения при ОВД Сараевского района и следователя следственного отделения при ОВД Ухоловского района.

В 2008 году принят на службу в следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Рязанской области. Замещал должности следователя Кораблинского межрайонного следственного отдела, заместителя руководителя Касимовского межрайонного следственного отдела. С ноября 2025 года исполнял обязанности руководителя Сасовского межрайонного следственного отдела.

За время службы неоднократно поощрялся, в том числе правами Председателя Следственного комитета Российской Федерации.