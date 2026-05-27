Военные и мобильные огневые группы сегодня ночью отражали комбинированную атаку на Севастополь. Об этом утром 27 мая сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По предварительным данным, ВСУ использовали различные воздушные средства, в том числе ракеты Storm Shadow. Над городом сбили более 20 беспилотников. ПВО работала в районах Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега.

На улице Ластовой ракета попала в здание Южного управления Центрального банка. После удара загорелась крыша. В соседних домах взрывной волной выбило окна и повредило балконы. На Ластовой площади пострадал восьмиэтажный жилой дом. У здания повреждены фасад, окна и балконы.

Еще одно повреждение зафиксировали в районе улицы Гоголя. По предварительной информации, ракета попала в административное здание, которое давно не использовалось. В соседних многоквартирных домах также выбило окна. Точное количество повреждений сейчас уточняют специалисты.

Власти просят жителей не приближаться к подозрительным предметам и сразу сообщать об опасных находках по номеру 112. Спасательные службы продолжают обследовать территории и выезжают на все сообщения жителей.