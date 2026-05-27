ПВО за ночь уничтожила 140 украинских беспилотников над регионами России

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атака продолжалась с 20:00 26 мая до 7:00 27 мая по московскому времени. БПЛА сбивали над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областей.

Также беспилотники уничтожили над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Военные продолжают контролировать воздушную обстановку в приграничных и южных регионах страны. Информация о последствиях на земле уточняется.