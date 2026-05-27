Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
ПВО за ночь уничтожила 140 украинских беспилотников над регионами России

Алексей Самохин
В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атака продолжалась с 20:00 26 мая до 7:00 27 мая по московскому времени. БПЛА сбивали над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областей.

Также беспилотники уничтожили над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Военные продолжают контролировать воздушную обстановку в приграничных и южных регионах страны. Информация о последствиях на земле уточняется.

Госдума одобрила повышение пошлин для мигрантов

Политика

Исполнители теракта в Старобельске казнены, координаторов атаки ищут

Исполнители атаки на колледж в Старобельске, унёсшей жизни 21 человека, уничтожены. Координатор николаевского подполья рассказал, кто мог отдать приказ и почему удар носил не военный, а ритуальный характер.
Политика

Генерал объяснил, что скрыли ВСУ и почему удар «Орешника» по Белой Церкви — это «проба пера» перед Киевом

Третье за всю историю СВО применение «Орешника» накрыло не гаражи, а стратегический аэродром с подземными командными пунктами и арсеналами. Военный эксперт объяснил, почему Киев всё скрывает и что этот удар значит на самом деле.
Новости России

Артем Крапивин рассказал, почему вместе с другом жестоко убил отца под Липецком

Вероятной причиной убийства Алексея Крапивина, в котором подозревают его...
Акценты

МИД объявил об ударах по Киеву, эксперт назвал сроки и оружие

МИД России объявил о систематических ударах по военным объектам Киева. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, какое оружие пойдёт в ход, почему «Орешник» не тронет центр города и за сколько месяцев ВПК Украины может прекратить существование.
Политика

Украинские каналы разоблачили официальную версию удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью 24 мая «Орешник» ударил по Белой Церкви — и сразу возникла версия о промахе на 80 км. Украинские Telegram-каналы её опровергли: судя по всему, это была точная атака на аэродром с подземной инфраструктурой.

Темы

Новости кино и ТВ

С 1 июня НТВ начнёт показ боевика «Враги» с Гавриилом Федотовым и Олегом Тактаровым

Опер Юра Гвоздев под видом изгнанного «оборотня в погонях» внедряется в банду криминального авторитета в родном Белоуральске: ему предстоит не только остановить войну за власть, строящийся химкомбинат и миллиардные бюджеты, но и защитить своих близких.
Новости России

Кальян на пасхальном куличе обернулся для блогерши реальным сроком

Как выяснилось, прошлым летом девушку уже судили по статье 228 УК РФ за хранение наркотиков. Тогда ей назначили условный срок на три года. После нового дела суд отменил прежнее решение.
Происшествия

Житель Рязанской области признался в передаче данных украинской разведке

ФСБ России опубликовала видео с жителем Рязанской области, которого задержали по подозрению в государственной измене. На кадрах мужчина признался, что передавал украинской стороне информацию о значимых объектах региона и соседних областей.
Происшествия

Натурализованный россиянин торговал немаркированными сигаретами в Рыбном

Зафиксировав факт продажи нелегальной продукции, полицейские провели обследование в торговых помещениях и изъяли 3385 пачек сигарет известных марок общей стоимостью 518 тысяч рублей. 
Транспорт и дороги

В Рязани на одну ночь закроют движение по Московскому шоссе

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по Московскому шоссе 30 мая с 22.00 до 06.00 31 мая будет закрыто движение транспорта от д. 10 корп. 5 до пересечения с Михайловским шоссе.
Общество

Жители Рязани нацелились накопить детям почти 5 млн рублей

Почти каждый третий рязанец (31%) откладывает деньги на будущее детей, прежде всего на образование и покупку жилья. Средняя сумма, которую горожане рассчитывают накопить, достигает 4,7 млн рублей, показывают данные исследования партнёров СберИнвестиций — СберНПФ и СберСтрахования жизни, — приуроченного к Петербургскому международному экономическому форуму.
Происшествия

ФСБ задержала жителя Рязанской области за госизмену

ФСБ России сообщила о задержании в Рязанской области гражданина России 1985 года рождения, которого подозревают в разведывательной деятельности в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины.
Происшествия

Два автомобиля сгорели в Рязанской области, есть пострадавший

Два автомобиля сгорели в Рязанской области в течение нескольких часов. Об этом сообщается в сводке регионального ГУ МЧС России. 

