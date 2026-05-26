Россиянка раскрыла детали истории с дочерью, которой грозит казнь в ОАЭ

Уроженка Ивановской области познакомилась с мужчиной, который якобы подставил ее с наркотиками в аэропорту Дубая, незадолго до перелета, заявила «АиФ» ее мать Татьяна.

Уже около двух недель россиянка находится в тюрьме в Эмиратах. Она проживает в Таиланде и прибыла в ОАЭ для продления визы. Незадолго до поездки она познакомилась с мужчиной, который предложил ей совместное путешествие и приобрел билет.

По словам близких, девушка путешествовала только с ручной кладью. Однако в Дубае выяснилось, что был оформлен также и багаж, в котором обнаружили около 17 килограммов наркотиков. Россиянка отрицает свою вину.

По предварительной информации, спутником гражданки России был британец. В аэропорту Таиланда с ними был его знакомый. Они обменялись чемоданами, и тот улетел. В Дубае при обнаружении наркотиков спутник обвинил во всем россиянку. В итоге правоохранители задержали обоих.

«Покупкой билетов за самолет занимался именно спутник Карины. Он оформил ей багаж, оплатил все своей картой. В аэропорту Таиланда он провел ее через вип-зону, или «зеленый коридор». Как мне сказали, там действует упрощенная система досмотра», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, девушка узнала обо всех его махинациях только в Дубае.

«Сейчас мы пытаемся достать видео из аэропорта Бангкока, чтобы понять, кто с какими сумками прибыл, что за друг с ним был», — добавила Татьяна.

Она уточнила, что девушка недавно познакомилась со своим спутником. В Таиланде она была танцовщицей, а до этого жила в Сочи. Женщина верит, что ее дочь не виновата.

Расследование продолжается. За распространение наркотиков в ОАЭ грозит от 10 лет до пожизненного заключения или смертная казнь.

