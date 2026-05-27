Депутаты Госдумы на пленарном заседании единогласно приняли в первом чтении два законопроекта о повышении госпошлин для мигрантов. Поправки затронут закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», закон «О гражданстве Российской Федерации» и Налоговый кодекс РФ.

Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, размер ряда пошлин планируют увеличить в несколько раз.

Оформление российского гражданства может подорожать в 12 раз — с 4,2 тысячи до 50 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание предлагают повысить в цене с 1,9 тысячи до 15 тысяч рублей. Получение вида на жительство, согласно проекту, обойдется в 30 тысяч рублей вместо нынешних 6 тысяч.

По словам Володина, новые меры позволят ежегодно пополнять федеральный бюджет более чем на 15 млрд рублей. Он подчеркнул, что иностранцы, приезжающие жить и работать в Россию, должны знать русский язык, соблюдать российские законы, уважать культуру, историю и духовно-нравственные ценности страны.

Председатель Госдумы добавил, что ранее в России уже приняли 22 закона, которые сформировали основу государственной миграционной политики.